Путин заявил, что сроки открытия границ стран Европы для россиян пока не ясны

6 Июль 2020 2020-07-06T15:46:33+03:00

Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пока неизвестно, когда Европа откроет границы для российских граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

- Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут, - заявил Владимир Путин.

По его словам, остается неясным, полетят ли россияне на отдых в ЕС даже в период летних отпусков.

Президент также сообщил, что был в постоянном контакте с Савельевым и добавил, что сфера авиаперевозок пострадала больше остальных в условиях пандемии коронавируса.

- Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают, - пояснил президент.

Российский лидер отметил также, что оценки Савельева состояния авиаотрасли и выхода из кризиса остаются актуальными и "настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги".

ИСТОЧНИК KP.RU