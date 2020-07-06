2020-07-06T15:46:33+03:00
Экономика

Путин заявил, что сроки открытия границ стран Европы для россиян пока не ясны

Президент провёл встречу с главой "Аэрофлота"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с главой "Аэрофлота"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пока неизвестно, когда Европа откроет границы для российских граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

- Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут, - заявил Владимир Путин.

По его словам, остается неясным, полетят ли россияне на отдых в ЕС даже в период летних отпусков.

Президент также сообщил, что был в постоянном контакте с Савельевым и добавил, что сфера авиаперевозок пострадала больше остальных в условиях пандемии коронавируса.

- Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают, - пояснил президент.

Российский лидер отметил также, что оценки Савельева состояния авиаотрасли и выхода из кризиса остаются актуальными и "настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»
Песков назвал приоритет работы президента и правительства
Трампа предупредили, что Путин знает английский, хоть и пользуется переводчиком
Курс рубля на 6 июня 2020: впервые с начала мая евро дороже 81
Почему нельзя есть грибы детям до 14 лет, объяснили в Роспотребнадзоре
В Польше хотят запретить однополым парам усыновлять детей
«Нацепил пилотку, взял палку»: Политолог оценил угрозы Украины в адрес России
Для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, предложили ввести штрафы
Жан-Клод Ван Дамм о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: "Его жизненный путь вызывает восхищение"
"Мне жаль, что я покидаю тебя": Эннио Морриконе оставил некролог о самом себе
Умер Сергей Заграевский - художник и писатель
Путин заявил, что сроки открытия границ стран Европы для россиян пока не ясны
В Тюменской области продолжают заменять пришедшие в негодность деревянные школы новыми и открывать фельдшерско-акушерские пункты