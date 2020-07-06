Жан-Клод Ван Дамм о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: "Его жизненный путь вызывает восхищение"

6 Июль 2020 2020-07-06T14:56:47+03:00

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Американский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, заслуженный тренер России, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, умер 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом.

- Брат, мы с тобой лично не были знакомы, но меня всегда восхищал твой жизненный путь! Я молюсь за вас сейчас. Соболезнования Хабибу и всей семье Нурмагомедовых,- написал актер в Instagram.

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова стала неожиданностью для близких, недавно Хабиб говорил, что состояние отца улучшается. После печального известия спортсмен отменил запланированную на 4 июля пресс-конференцию. Пока нет информации, состоится ли запланированный на сентябрь бой за звание чемпиона с Джастином Гэтжи. Американец тоже выразил соболезнования Хабибу, отца которого он назвал легендой.

jcvd Жан-Клод Ван Дамм прокомментировал смерть отца Хабиба Нурмагомедова

ИСТОЧНИК KP.RU