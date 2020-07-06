2020-07-06T14:55:47+03:00
Политика

«Нацепил пилотку, взял палку»: Политолог оценил угрозы Украины в адрес России

Глава ВМС Украины заявил, что страна готова к «полномасштабной военной конфронтации»
Елена АКИМОВА
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Украина заявила, что готова к «полномасштабной военной конфронтации» с РоссиейУкраина заявила, что готова к «полномасштабной военной конфронтации» с РоссиейФото: Евгения ГУСЕВА
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Политолог оценил заявление главы ВМС Украины, который заявил, что Киев готов к «полномасштабной военной конфронтации» с Россией. Основной упор в незалежной делают на ракетные комплексы «Нептун», которые способны ударить с берега по подходам к Севастополю.

Игорь Павловский уверен, что ни о каких полноценных боевых столкновениях не может быть и речи. Украина не имеет достаточное количество кораблей, чтобы вести войну. Максимум – обозначить границы.

- Когда человек нацепил пилотку, взял палку и кричит, что он пойдет войной на Россию, насколько они имеют серьезное отношение к угрозам? - комментирует политолог Пятому каналу.

Эксперт предлагает взглянуть на состав российского Черноморского флота, чтобы понять – ему ничего не угрожает. К тому же, по различным оценкам, боевые силы Украины крайне незначительны, так что не имеет смысла сравнивать возможности держав.

- Какой бы то ни было конфликт в настоящее время не выгоден никому. За Украину никто вписываться не будет», — заключил Павловский

Что касается ракетной системы «Нептун», то не исключено, что она сможет достать до берега Севастополя. Но сделать это будет невозможно, так как любой ракетный комплекс блокируется. Не нужно забывать про противоракетные корабли.

- Представляете, что будет если Украина нанесет удар по кораблям Черноморского флота? Ну это же просто… Повторюсь, да, у них есть несколько кораблей, есть эта ракетная система, но вся мощь Черноморского флота если ответит, мало никому не покажется, — резюмировал политолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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