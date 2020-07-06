2020-07-06T15:13:45+03:00
В мире

В Польше хотят запретить однополым парам усыновлять детей

Поправку в Конституцию предложил президент
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Польши подготовил предложение о поправке в Конституцию о семьеПрезидент Польши подготовил предложение о поправке в Конституцию о семьеФото: Мария ЛЕНЦ
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Президент Польши Анджей Дуда предложил закрепить в Конституции запрет на усыновление детей однополыми парами.

Такие браки в Польше официально запрещены. В Конституции от 1997 года семья прописана как "союз мужчины и женщины", "материнство и родительство находятся под защитой и покровительством Республики Польша". В связи с этим Дуда предлагает дополнить эту статью запретом на усыновление.

- В польской конституции должно быть прямо указано, что усыновление ребенка лицом, находящимся в однополых отношениях, исключено,- приводит его заявление ТАСС.

В понедельник 6 июля он подписал свой пакет поправок в Конституцию. Материалы направлены на рассмотрение в парламент. Чтобы изменения приняли, нужно, чтобы поправки президента одобрили не меньше двух третей депутатов.

В российскую конституцию тоже внесены изменения по итогам голосования россиян. Один из законов определяет брак как союз мужчины и женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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