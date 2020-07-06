2020-07-06T15:02:10+03:00
Здоровье

Почему нельзя есть грибы детям до 14 лет, объяснили в Роспотребнадзоре

Каждый год в России фиксируют около тысячи отравлений, а 30 из обратившихся умирают
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роспотребнадзор не рекомендует детям до 14 лет есть лесные грибы, поскольку в детском организме недостаточно ферментов, чтобы их переваритьРоспотребнадзор не рекомендует детям до 14 лет есть лесные грибы, поскольку в детском организме недостаточно ферментов, чтобы их переваритьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Детям до 14 лет не рекомендуется есть лесные грибы, поскольку в детском организме недостаточно ферментов для их переваривания, сообщили в Роспотребнадзоре.

В заявлении на сайте ведомства отмечается, что каждый год в России фиксируют около тысячи отравлений грибами, а от 30 из них пострадавшие умирают. Детям и людям с ослабленным здоровьем перенести отравление грибами тяжелее всех.

- В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет, - сказано в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что большинство отравлений происходит после того, как дети съели грибы сырыми.

Лучше собирать грибы вдали от проезжей части и населённых пунктов, а также в экологически чистых районах. Срезать грибы следует, сохраняя ножку целой, и складывать в корзину, но не в вёдра и пакеты, чтобы они не испортились. Готовить грибы лучше сразу в день сбора, добавили специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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