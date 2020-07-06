6 Июль 2020 2020-07-06T15:27:04+03:00

Курс рубля на 6 июня 2020: впервые с начала мая евро дороже 81 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ходе торгов Московской биржи во вторник, 30 июня 2020 года, свидетельствуют об ослаблении курса рубля по отношению к евро. Согласно данным торговой площадки евро поднялся выше 81 рублей впервые с 6 мая, а доллар торгуется выше 72 рублей впервые с 22 мая.

По состоянию на 12:14 по московскому времени евро достиг на торгах максимума в 81,01 рубль, а доллар увеличился до 72,08 рублей

Банк России установил официальные курсы валют. В связи с ослаблением рубля в ходе торгов на вторник, 7 июля, европейская валюта выросла почти на полтора рубля. Доллар - практически на рубль.

Курс американской валюты к рублю укрепится на 84,1 копейки и достигнет отметки в 71,3409 рубля. Курс американской валюты поднимется на 1 рубль 34 копейки и составит 80,5581 рубля.

Напомним, согласно одному из сценариев экспертов, до конца года цены на нефть останутся стабильными - около 40 долларов за баррель. Это значит, что курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU