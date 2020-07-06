2020-07-06T15:59:26+03:00
Общество

Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»

Ранее Мещанский суд Москвы взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Бобылев/ТАССКирилл Серебренников. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Защита обжаловала приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».

Напомним, сотрудников «Седьмой студии» обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами и подделке отчётов для Министерства культуры России. 26 июня, Мещанский суд Москвы взыскал 129 миллионов рублей с фигурантов дела.

«По уголовному делу "Седьмой студии" поступили апелляционные жалобы от осужденного Малобродского, его защиты и защиты Итина», - передает РИА Новости сообщение пресс-секретаря Мещанского суда Москвы Юлии Котоминой.

Как писал сайт kp.ru, режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве. По решению суда он получил три года условного срока, а также ему запретили управлять учреждениями культуры. Продюсер Алексей Малобродский и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин также получили условные сроки.

Бывшего главного бухгалтера студии Нину Масляеву, которая дала признательные показания в выводе более ста миллионов рублей на счета подставных компаний, признали виновной в мошенничестве и приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы, освободив ее от наказания за его фактическим отбытием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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