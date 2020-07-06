По стопам Эскобара: самолет с тонной кокаина загорелся при посадке в Мексике

6 Июль 2020 2020-07-06T16:48:20+03:00

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В Мексике на шоссе рухнул самолет. Министр общественной безопасности страны Альберто Капелла, заявил, что в воскресение 5 июля, неизвестное воздушное судно упало на 61-м километре шоссе Чунхухуб — Хосе Мария Морелос и загорелось. Чиновник не уточнил, что самолет Hawker XB-RCM каким-то образом связан с преступной деятельностью, но запретил местным жителям приближаться к месту происшествия.

Видео горящего самолета попало в социальные сети.

Со слов очевидцев у местных СМИ появилось три версии случившегося.

По первой самолет стал быстро снижаться после того, как по нему был открыт огонь армейским вертолетом в районе Кинтана-Роо, Воздушное судно задымилось и рухнуло на дорогу.

Другие утверждают, что самолет не падал, а приземлился на шоссе. Пожар на воздушном судне устроил сам экипаж, который после скрылся.

По третьей версии очевидцев, которые в момент происшествия оказались очень близко к самолету, судно приземлилось на шоссе с дымящимися двигателями, после чего команда выгрузила наркотики в приехавший за ними автомобиль и скрылась.

Спустя время брошенное авто нашли в окрестностях, как сообщают местные СМИ Мексики.

Представители полиции отказываются давать конкретную информацию про запрещенные вещества.

Инсайдеры местных журналистов говорят, что самолет летел из Южной Америки и вез в Мексику более тонны кокаина.

Военные действительно отправили вертолет после сообщения о нарушении воздушных границ неизвестным судном. Прибыв на место после приземления самолета полиция не обнаружила там преступников.

Это не первое подобное происшествие. Правоохранительные органы Мексики каждый год участвую в тысяче операций по поимке преступников, незаконно торгующих и перевозящих наркотики. Это проблема в стране существует уже ни одно десятилетие. Так, в 2018 году полицией был пойман один из главных поставщиков кокаина в США Хесус Наваррет Кастелан по кличке Папайя, находившийся в розыске ФБР с 2011 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788979" frameborder="0"></iframe> Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике.

ИСТОЧНИК KP.RU