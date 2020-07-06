Денис Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

6 Июль 2020 2020-07-06T16:09:10+03:00

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Главный врач больницы № 40 в Москве Денис Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса. На протяжении нескольких недель число новых случаев инфицирования в Москве снижается, а число вылечившихся растет. Избежать вспышки заболевания, по его мнению, возможно. Для этого нужно отказаться от планов снять все ограничения разом. По этому пути уже пошли столичные власти, когда перешли к поэтапному снятию ограничений. Сначала разрешили прогулки по графику, затем отменили пропускной режим и дали добро на занятия спортом на улице.

- Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить, что вы больше не инфицируетесь, если переболели,- сказал в программе "Док-Ток" на Первом канале Проценко. Но его прогноз оптимистичный, если сохранится мониторинг, и если власти не станут снимать все ограничения сразу.

Есть надежда на коллективный иммунитет, но никто не знает, какова будет иммунная прослойка к осени. Он призвал россиян быть осторожными, носить маски в общественных местах, мыть руки, по возможности избегать контактов - это залог того, что удастся избежать новой вспышки.

ИСТОЧНИК KP.RU