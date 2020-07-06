2020-07-06T16:16:29+03:00
В мире

В Кремле призвали Турцию учесть всемирное значение собора Святой Софии

Песков напомнил, что Айя-София остается излюбленным мировым шедевром для туристов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле призвали Турцию учесть всемирное значение собора Святой СофииВ Кремле призвали Турцию учесть всемирное значение собора Святой СофииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Турция должна учесть всемирное значение собора Святой Софии при принятии решения об изменении ее музейного статуса. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможное превращение Айя-София в мечеть

«Безусловно, мы надеемся на то, что статус Айя-Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание. Конечно, это излюбленный мировой шедевр для туристов всех стран, которые посещают Турцию», - заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Россия не может комментировать решение, кторое будет принято, поскольку это является внутренним делом Турции

Напомним, в 2018 году Верховный суд Турции отказал в просьбе изменить указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору Святой Софии статуса музея и запрете проводить какие-либо богослужения на его территории. Однако накануне Верховный суд заявил, что статус собора может быть изменен указом президента Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. Слушания по этому поводу заняли всего 17 минут.

В Русской православной церкви высказались против изменения статуса. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не возвращаться к временам Средневековья

ИСТОЧНИК KP.RU

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