Илон Маск решил продавать в Tesla не только электромобили, но и красные шорты
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск, который отправил на МКС первый в мире частный космический корабль, и ввел в моду электромобили, анонсировал новый товар. И этот товар обсуждают не меньше, чем Crew Dragon. Маск рекламирует красные шорты... от компании Tesla.
- Короткие шорты с ограниченным тиражом,- написал он в Twitter.
Шорты с надписью компания выпускает ограниченным тиражом Фото: shop.tesla
В СМИ уже назвали шорты самым странным товаром компании, которая прославилась экологичными автомобилями. Сзади на шортах нанесены символы - S3XY, пользователи сети гадают, с каким словом ассоциируется эта надпись - то ли с Tesla, то ли с Sexy.
- Беги как ветер,- сказано в описании к товару.
В комментариях к посту Маска уже развернулась дискуссия, стоит ли компании выпускать такой товар:
- Никак не ожидала такого увидеть,-написала одна из пользовательниц.
- Невозможно не влюбиться в эти шорты.
В итоге Илон Маск прокомментировал этот поток сообщений:
- Черт, мы сломали сайт,- пошутил он.
ИСТОЧНИК KP.RU