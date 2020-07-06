Илон Маск решил продавать в Tesla не только электромобили, но и красные шорты

6 Июль 2020 2020-07-06T16:40:27+03:00

Илон Маск даже прорекламировал шорты у себя в твиттере Фото: REUTERS

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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск, который отправил на МКС первый в мире частный космический корабль, и ввел в моду электромобили, анонсировал новый товар. И этот товар обсуждают не меньше, чем Crew Dragon. Маск рекламирует красные шорты... от компании Tesla.

- Короткие шорты с ограниченным тиражом,- написал он в Twitter.

Шорты с надписью компания выпускает ограниченным тиражом Фото: shop.tesla

В СМИ уже назвали шорты самым странным товаром компании, которая прославилась экологичными автомобилями. Сзади на шортах нанесены символы - S3XY, пользователи сети гадают, с каким словом ассоциируется эта надпись - то ли с Tesla, то ли с Sexy.

- Беги как ветер,- сказано в описании к товару.

В комментариях к посту Маска уже развернулась дискуссия, стоит ли компании выпускать такой товар:

- Никак не ожидала такого увидеть,-написала одна из пользовательниц.

- Невозможно не влюбиться в эти шорты.

В итоге Илон Маск прокомментировал этот поток сообщений:

- Черт, мы сломали сайт,- пошутил он.

ИСТОЧНИК KP.RU