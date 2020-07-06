Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, в результате наводнений и оползней на юге Японии. Об этом сообщил Кремль.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отметил в телеграмме российский лидер
По последним данным число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50, а еще 11 человек остаются пропавшими без вести.
Как писал сайт kp.ru, мощные ливни привели к наводнениям и оползням в двух префектурах Японии – Кагосима и Кумамото. В нескольких районах объявлен пятый, самый высокий уровень опасности. В регионе объявлена эвакуация местных жителей, на помощь в зону бедствия направили более десяти тысяч военнослужащих
По прогнозам метеорологической службы, ливни могут быть такими сильными, каких в Японии еще не видели.
ИСТОЧНИК KP.RU