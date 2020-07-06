6 Июль 2020 2020-07-06T16:31:54+03:00

Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями в связи с человеческими жертвами, в результате наводнений и оползней на юге Японии. Об этом сообщил Кремль.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отметил в телеграмме российский лидер

По последним данным число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50, а еще 11 человек остаются пропавшими без вести.

Как писал сайт kp.ru, мощные ливни привели к наводнениям и оползням в двух префектурах Японии – Кагосима и Кумамото. В нескольких районах объявлен пятый, самый высокий уровень опасности. В регионе объявлена эвакуация местных жителей, на помощь в зону бедствия направили более десяти тысяч военнослужащих

По прогнозам метеорологической службы, ливни могут быть такими сильными, каких в Японии еще не видели.

ИСТОЧНИК KP.RU