2020-07-06T16:45:54+03:00
Происшествия

Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

Он находится в одном из СИЗО Москвы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В ФСБ нашли новые доказательства по делу украинцаВ ФСБ нашли новые доказательства по делу украинцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По делу о шпионаже арестован бывший футболист из Украины Василий Василенко. Ему 53 года, в разные время он играл за команды "Таврия", "Торпедо", "Дружба. На момент задержания значился в качестве безработного.

- Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"),- сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он задержан в Москве еще в октябре 2019 года, правда, по другой статье - за перевоз через границ взрывчатых веществ. Теперь в деле появились новые доказательства. Дело переквалифицировали в "Шпионаж". Максимальное наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

Больше полугода украинец находится в одном из СИЗО Москвы. Срок ареста мужчины продлили до 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кирилл очень устал от судов»: Серебренников не собирается обжаловать приговор
Страховщикам могут разрешить повышать тарифы ОСАГО на 10 процентов
По стопам Эскобара: самолет с тонной кокаина загорелся при посадке в Мексике
В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже
Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии
Илон Маск решил продавать в Tesla не только электромобили, но и красные шорты
В Кремле призвали Турцию учесть всемирное значение собора Святой Софии
Денис Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Почему бубонная чума из Китая не так страшна, как коронавирус, объяснил иммунолог
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»
Песков назвал приоритет работы президента и правительства
Трампа предупредили, что Путин знает английский, хоть и пользуется переводчиком
Курс рубля на 6 июня 2020: впервые с начала мая евро дороже 81
Почему нельзя есть грибы детям до 14 лет, объяснили в Роспотребнадзоре
В Польше хотят запретить однополым парам усыновлять детей
«Нацепил пилотку, взял палку»: Политолог оценил угрозы Украины в адрес России
Для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, предложили ввести штрафы
Жан-Клод Ван Дамм о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: "Его жизненный путь вызывает восхищение"
"Мне жаль, что я покидаю тебя": Эннио Морриконе оставил некролог о самом себе
Умер Сергей Заграевский - художник и писатель
Путин заявил, что сроки открытия границ стран Европы для россиян пока не ясны
В Тюменской области продолжают заменять пришедшие в негодность деревянные школы новыми и открывать фельдшерско-акушерские пункты