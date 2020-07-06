Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

6 Июль 2020 2020-07-06T16:45:54+03:00

Он находится в одном из СИЗО Москвы

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По делу о шпионаже арестован бывший футболист из Украины Василий Василенко. Ему 53 года, в разные время он играл за команды "Таврия", "Торпедо", "Дружба. На момент задержания значился в качестве безработного.

- Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"),- сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он задержан в Москве еще в октябре 2019 года, правда, по другой статье - за перевоз через границ взрывчатых веществ. Теперь в деле появились новые доказательства. Дело переквалифицировали в "Шпионаж". Максимальное наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

Больше полугода украинец находится в одном из СИЗО Москвы. Срок ареста мужчины продлили до 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU