2020-07-06T16:43:24+03:00
Общество

В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Температура воздуха может подняться до 35 градусов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жарыВ Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жарыФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Москву вновь охватила яростная жара. 6 июля в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Такое предупреждение продлится с 11 до 16 часов 7 июля. В этот период температура может подняться до 33 градусов в Москве и до 35 в Подмосковье.

Кроме того, в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и ливней. Они настигнут столицу 7 и 8 июля.

Накануне специалисты Гидрометцентра предупредили, что ближайшие три дня в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. В частности, в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии воздух прогреется до 35-40 градусов. 40-градусная жара не обойдет стороной и российский юг - Адыгею, Краснодарский и Ставропольский края.

Еще жарче будет Ростовской и Астраханской областях, где столбики термометров могут подняться и до плюс 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Полстакана - и все проблемы": вирусолог рассказал, чем можно победить бубонную чуму
«Кирилл очень устал от судов»: Серебренников не собирается обжаловать приговор
Страховщикам могут разрешить повышать тарифы ОСАГО на 10 процентов
По стопам Эскобара: самолет с тонной кокаина загорелся при посадке в Мексике
В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже
Путин выразил соболезнования Абэ в связи с жертвами наводнения в Японии
Илон Маск решил продавать в Tesla не только электромобили, но и красные шорты
В Кремле призвали Турцию учесть всемирное значение собора Святой Софии
Денис Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
Почему бубонная чума из Китая не так страшна, как коронавирус, объяснил иммунолог
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»
Песков назвал приоритет работы президента и правительства
Трампа предупредили, что Путин знает английский, хоть и пользуется переводчиком
Курс рубля на 6 июня 2020: впервые с начала мая евро дороже 81
Почему нельзя есть грибы детям до 14 лет, объяснили в Роспотребнадзоре
В Польше хотят запретить однополым парам усыновлять детей
«Нацепил пилотку, взял палку»: Политолог оценил угрозы Украины в адрес России
Для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, предложили ввести штрафы
Жан-Клод Ван Дамм о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: "Его жизненный путь вызывает восхищение"
"Мне жаль, что я покидаю тебя": Эннио Морриконе оставил некролог о самом себе
Умер Сергей Заграевский - художник и писатель
Путин заявил, что сроки открытия границ стран Европы для россиян пока не ясны
В Тюменской области продолжают заменять пришедшие в негодность деревянные школы новыми и открывать фельдшерско-акушерские пункты