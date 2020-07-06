В Москве и области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

6 Июль 2020 2020-07-06T16:43:24+03:00

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Москву вновь охватила яростная жара. 6 июля в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности.

"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Такое предупреждение продлится с 11 до 16 часов 7 июля. В этот период температура может подняться до 33 градусов в Москве и до 35 в Подмосковье.

Кроме того, в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и ливней. Они настигнут столицу 7 и 8 июля.

Накануне специалисты Гидрометцентра предупредили, что ближайшие три дня в некоторых регионах России ожидается аномальная жара. В частности, в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии воздух прогреется до 35-40 градусов. 40-градусная жара не обойдет стороной и российский юг - Адыгею, Краснодарский и Ставропольский края.

Еще жарче будет Ростовской и Астраханской областях, где столбики термометров могут подняться и до плюс 43.

ИСТОЧНИК KP.RU