2020-07-06T17:06:24+03:00
Общество

Страховщикам могут разрешить повышать тарифы ОСАГО на 10 процентов

В Банке России предлагают расширить "коридор" базовых ставок
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопослушным водителям ОСАГО обойдется дешевлеЗаконопослушным водителям ОСАГО обойдется дешевлеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Банке России предлагают расширить "коридор" базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей.

В среднем тарифы могут увеличиться на 11 процентов вверх и вниз. Возможные изменения коснутся частных владельцев (физлиц), компаний (юрлиц, в распоряжении которых есть служебные легковушки), такси.

- Для наиболее многочисленной группы легковых авто физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и вниз (в пределах 2 тыс. 471 - 5 тыс. 436 руб), - приводит сообщение зампреда ЦБ Владимира Чистюхина ТАСС.

На 20 процентов могут поднять тарифы (и опустить на столько же) страховщики для клиентов-юридических лиц. На столько же изменят коридор ставок для грузовых компаний. Для таки - разница составит 30 процентов вверх и вниз.

Что касается общественного транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев, то изменения будут незначительны.

В Банке России считают, что страховщики благодаря изменениям смогут снижать тарифы для законопослушных воителей - с 24 августа, напомним, вступает в силу закон, согласно которому при оформлении страховки будут учитывать "личные заслуги" автомобилиста: стаж, отсутствие ДТП и нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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