«Кирилл очень устал от судов»: Серебренников не собирается обжаловать приговор

6 Июль 2020 2020-07-06T17:10:25+03:00

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Режиссер Кирилл Серебренникову не планирует обжаловать приговор Мещанского суда Москвы, признавшего его виновным в мошенничестве. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.

«Кирилл очень устал от судов и находится в депрессии», - приводит РИА Новости слова защиты

Напомним, по решению суда Серебренников получил три года условного срока, а также ему запретили управлять учреждениями культуры. Сотрудников «Седьмой студии» обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами и подделке отчётов для Министерства культуры России.

С фигурантов дела взыскал 129 миллионов рублей. Накануне пресс-секретаря Мещанского суда Москвы Юлии Котоминой об апелляционной жалобе от продюсера Алексея Малобродского и бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина, которые также получили условные сроки.

Однако в данном случае при обжаловании приговор не «разбивается» и оспаривается целиком, а не в части наказания какого-либо фигуранта. Поэтому не имеет значения, что защита режиссера жалобу пока не подавала.

ИСТОЧНИК KP.RU