Иголки в купленной клубнике напугали австралийцев

6 Июль 2020 2020-07-06T17:33:34+03:00

Покупатели уже не первый раз находят иглы в клубнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Полиция Австралии начала расследование о трех случаях обнаружения швейных иголок в продовольственных продуктах одного супермаркета.

Начиная с 27 июня произошло три подобных инцидента в магазине сети Woolworths в пригороде Аделаиды.

"Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, а канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба", - сообщается в пресс-релизе полиции штата Южной Австралии.

Покупатели пожаловались в администрацию магазина. Многие из них получили небольшие травмы в момент еды.

По версии правоохранительных органов опасные предметы преднамеренно были помещены в продукты. Компания Woolworths параллельно с полицией начала собственное расследование, сообщает 7news.

Иглы уже не раз находили в клубнике в Австралии. Подобный случай произошел в сентябре 2018 года. Швейные иглы были обнаружены в клубнике более семи австралийских производителей. Позже иголки находили в бананах, яблоках и грушах. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Закон получил одобрение сената.

ИСТОЧНИК KP.RU