Иголки в купленной клубнике напугали австралийцев
Полиция Австралии начала расследование о трех случаях обнаружения швейных иголок в продовольственных продуктах одного супермаркета.
Начиная с 27 июня произошло три подобных инцидента в магазине сети Woolworths в пригороде Аделаиды.
"Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, а канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба", - сообщается в пресс-релизе полиции штата Южной Австралии.
Покупатели пожаловались в администрацию магазина. Многие из них получили небольшие травмы в момент еды.
По версии правоохранительных органов опасные предметы преднамеренно были помещены в продукты. Компания Woolworths параллельно с полицией начала собственное расследование, сообщает 7news.
Иглы уже не раз находили в клубнике в Австралии. Подобный случай произошел в сентябре 2018 года. Швейные иглы были обнаружены в клубнике более семи австралийских производителей. Позже иголки находили в бананах, яблоках и грушах. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Закон получил одобрение сената.
ИСТОЧНИК KP.RU