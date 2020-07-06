6 Июль 2020 2020-07-06T17:25:42+03:00

Назван регион с самими высокими пенсиями в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию

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По состоянию на 1 января 2020 года средний размер пенсии в целом по России составил 15 697 рублей, однако эти выплаты не везде одинаковы. Минтруд подготовил доклад, в котором можно увидеть, какие регионы получают, самые маленькие пенсии, а какие – самые высокие.

П данным ведомства, самые низкие пенсии получают жители республики Дагестан, где пенсионерам выплачивают в среднем по 12 411 рублей. Также мало получают пенсионеры в Кабардино-Балкарии (12 473 рубля) и Калмыкии (13 350 рублей)

Самые высокие пенсии в Чукотке, где выплачивают 28 219 рублей, а также в Ненецком автономном округе (25 215 рублей), Камчатки (24 409 рублей) и Магаданской области (24 304 рубля)

Отмечается, что каждый пятый россиянин продолжает работать после выхода на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU