Замминистра науки Лукашевич арестован по делу о мошенничестве

6 Июль 2020 2020-07-06T18:55:36+03:00

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В понедельник, 6 июля, Тверской суд Москвы арестовал заместителя министра науки высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич по делу о мошенничестве в размере более чем на 50 миллионов рублей.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа», - передает ТАСС решение судьи Марины Сизинцевой

Как писал сайт kp.ru, сначала в сети появились сообщение о задержании двух предпринимателей за хищение бюджетных средств, выделенных Министерству образования, позже стало известно, что дело о мошенничестве в первую очередь касается статс-секретаря. Именно ее задержали за преступление, которое привело к исчезновению 40 миллионов бюджетных рублей, выделенных для ремонта в интересах ведомства.

По данным МВД, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки, но так и не выполнила обязательства. Как стало известно в понедельник в суде, ущерб по делу превысил 50,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU