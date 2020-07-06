2020-07-06T20:12:31+03:00
В мире

Дарданеллы закрыли для судов из-за мощного лесного пожара в Турции

Закрыт единственный проход из российских черноморских портов во внешние моря
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Дарданеллы закрыли для судов из-за мощного лесного пожара в ТурцииДарданеллы закрыли для судов из-за мощного лесного пожара в ТурцииФото: Википедия
Изменить размер текста:

Турция закрыла для судов единственный проход из российских черноморских портов во внешние моря – пролив Дарданеллы из-за мощного лесного пожара.

Как передает газета Hurriyet, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что по неустановленным причинам пожар разгорелся около 15.00 по местному времени (совпадает с мск), пожар разгорелся в уезде Галлиполи в провинции Чанаккале, в районе деревни Ильгардере.

К тушению пожара уже подключили 20 вертолетов, два самолета-амфибии и более 400 спасателей, но их работе мешает сильный ветер, который ухудшает видимость для спецтехники.

На данный момент уже эвакуированы около 300 человек. Мэр провинции Чанаккале Ильхам Акташ сообщил о готовности в случае ухудшения ситуации эвакуировать всю расположенной рядом с лесом деревни Ялова.

В результате пожара пока никто не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет, рассказали в Минтруде
Посольство России в Британии не исключило ответа на принятие «санкции Магнитского»
148 млрд рублей: озвучена сумма от ЧП в Норильске
Израиль снова закрывает бары и спортзалы из-за коронавируса
Расследование по делу Михаила Ефремова завершено
Дарданеллы закрыли для судов из-за мощного лесного пожара в Турции
Михаилу Ефремову предъявили обвинение
Замминистра науки Лукашевич арестован по делу о мошенничестве
МИД Британии обнародовал санкционный список россиян по делу Магнитского
Иголки в купленной клубнике напугали австралийцев
Новый танк «Армата» готовят к продаже за границу
Назван регион с самими высокими пенсиями в России
"Полстакана - и все проблемы": вирусолог рассказал, чем можно победить бубонную чуму
«Кирилл очень устал от судов»: Серебренников не собирается обжаловать приговор
Страховщикам могут разрешить повышать тарифы ОСАГО на 10 процентов
По стопам Эскобара: самолет с тонной кокаина загорелся при посадке в Мексике