Израиль снова закрывает бары и спортзалы из-за коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T19:24:07+03:00

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Власти Израиля вновь приняли решение закрыть клубы, бары и спортивные залы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Правительство единогласно определило ограничения на основе рекомендаций министерства здравоохранения: закрытие залов торжеств, клубов и баров. Ограничение в 20 человек для ресторанов в помещении и до 30 человек на открытом воздухе, - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Вновь введенные ограничения коснулись и поездок на общественном транспорте. Теперь в одном автобусе могут находиться не более 20 пассажиров. Кроме этого, летние лагеря в Израиле будут открыты только для детей с возраста детского сада до четвёртого класса.

Напомним, с конца прошлой недели в Израиле резко возросла заболеваемость коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых заболевших COVID-19 выросло вдвое. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 30 162 случая заболевания, 332 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU