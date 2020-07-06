148 млрд рублей: озвучена сумма от ЧП в Норильске
Экологический ущерб водным объектам на Таймыре после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 миллиардов рублей. Об этом сообщил Росприроднадзор.
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин назвал объем ущерба водным объектам в связи с ЧП в Норильске «беспрецедентным». По его словам, озвученная сумма ущерба полностью соответствует экологическому вреду.
«Объем ущерба водным арктическим ресурсам - беспрецедентен. Сумма ему соответствует», - заявил министр.
Требования о добровольном возмещении ущерба были направлены АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».
Напомним, авария произошла из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3, что привело к серьезному загрязнению разлившимся топливом около 100 тысяч кв. м. При этом 20 тысяч тонн топлива утекло в местные реки и озеро. По оценкам Роспотребнадзора, в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тысяч тонн.
Изначально эксперты Гринпис Россиим сообщали, что экологический ущерб превысит 6 миллиардов рублей
МЧС в круглосуточном режиме продолжает ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.По информации ведомства, на сегодняшний день выставлено 58 линий боновых заграждений общей протяженностью более шести тысяч метров
ИСТОЧНИК KP.RU