Посольство России в Британии не исключило ответа на принятие «санкции Магнитского»

6 Июль 2020 2020-07-06T19:53:41+03:00

Российское посольство в Британии не исключило ответа на принятие «санкции Магнитского» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Введение персональных санкций против российских граждан по делу Магнитского является недружественным шагом со стороны Лондона и вызывают возмущение. Такое заявление сделал представитель посольства России в Великобритании.

Дипломат отметил, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги «в связи с недружественным решением» британской стороны.

«Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей. В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом», - приводит ТАСС слова дипломата.

Как писал сайт kp.ru, в санкционный список Великобритании попали 25 российских граждан. Среди них председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, а также замглавы МВД РФ Алексей Аничин.

Ограничительные будут действовать до конца текущего года. Тем, кто попал в список, запрещается въезд в Британию, ведение там бизнеса, а также будут заморожены все их активы в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU