2020-07-06T20:35:02+03:00
Общество

Сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет, рассказали в Минтруде

10 тысяч рублей россиянам перечислили без специальных заявлений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет, рассказали в МинтрудеСколько семей получили выплаты на детей до 16 лет, рассказали в МинтрудеФото: Артем КИЛЬКИН
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Родители 26 млн детей в возрасте до 16 лет уже получили повторное единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил Минтруд.

«По состоянию на 6 июля, единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства», - сообщили в пресс-службе ведомства

Напомним, в июне семьи с детьми до 16 лет уже получили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Такую меру поддержки семей в период кризиса коронавируса ввел президент России Владимир Путин. В июле эти выплаты решили повторить. При этом в первый раз родителям нужно было подать заявление через портал Госуслуги, но для повторной выплаты никаких документов и заявлений не требовалось - выплату начисляли автоматически.

«Технический алгоритм, отработанный при начислении первых выплат, позволил оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки», - отметил глава Минтруда Антон Котяков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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