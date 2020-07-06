2020-07-06T21:48:51+03:00
Общество

На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело о двойном гражданстве

Петра Верзилова вызвали на допрос во вторник, 7 июля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело о двойном гражданствеНа издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело о двойном гражданствеФото: Instagram.com
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Следователи завели уголовное дело о двойном гражданстве против издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, и вызвали на допрос во вторник, 7 июля. Об этом сообщил адвокат Леонид Соловьев.

«Только что я узнал, что его вызвали во вторник, 7 июля, на допрос. Он является подозреваемым по делу, возбужденному по статье 330.2. УК РФ», - передает ТАСС слова адвокат.

Верзилова подозревают в том, что он не сообщил соответствующим органам о наличии иностранного гражданства. Согласно уголовному кодексу России, за такое правонарушению издателю грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо до 400 часов обязательных работ.

Напомним, в конце июня Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Согласно материалам дела, он в грубой форме нецензурно ругался у входа на станцию метро «Красносельская». В ходе допроса издатель отказался давать показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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