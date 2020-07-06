Международные олимпиады для школьников ушли в Сеть

6 Июль 2020 2020-07-06T21:40:42+03:00

В связи с коронавирусной инфекцией изменения внесли в престижные олимпиады по информатике, химии и математики

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Коронавирусная инфекция вмешалась не только в учебный процесс, но и в организацию международных предметных олимпиад для школьников, большинство из которых проводятся летом, во время каникул.

Так самую престижную олимпиаду по информатике - The International Olympiad in Informatics (IOI), которая должна была пройти в Сингапуре, решили не отменять, а перенести в Сеть. Как передает «РГ» замдиректора IOI, доктор Стивен Халим пояснил, что в новых условиях олимпиада для школьников станет «мини-версией», которая сфокусируется на соревновании с системой онлайн-контроля. В IOI 2020 выступят по четыре лучших старшеклассника от каждой из 88 стран-участниц.

Международное соревнование по химии (IChO, International Chemistry Olympiad), которую должен был принимать Стамбул, также пройдет в Сети. Для такого формата пришлось отказаться от лабораторий и практических заданий. Школьники под видеокамеру будут писать только письменную теоретическую работу. Два теоретических тура в интернете будет и 54-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, которая должна была пройти в Будапеште.

Международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad, IMO), пройдет в сентябре, а не летом, и также виртуально, а не в Санкт-Петербурге.

«Ни в коем случае никто не должен подвергать опасности свое здоровье, чтобы принять участие в соревновательных турах», - приводит «РГ» слова оргкомитета IMO

ИСТОЧНИК KP.RU