В России создали систему отслеживания контактов больных коронавирусом

6 Июль 2020 2020-07-06T22:02:42+03:00

По геопозиции и данным операторов система выявляет других людей, с которыми у инфицированного были постоянные контакты в последние 14 дней

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Минкомсвязь разработали систему отслеживания контактов больных коронавирусом на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», — говорится в документе ведомства

В министерстве отмечают, что специализированные алгоритмы позволят выявить по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми у инфицированного были постоянные контакты в последние две недели.

Система будет оповещать о факте контакта с больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, в рассылке будет указываться необходимость самоизоляции, а данные о контактировавших с больными коронавирусом будут передаваться в оперативные штабы регионов.

Напомним, поручение создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU