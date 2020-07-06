2020-07-06T22:19:58+03:00
Политика

Лондон ввел санкции против Александра Бастрыкина

Председатель СК РФ и еще 24 россиянина попали в британский «список Магнитского»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Председатель Следственного Комитета России Александр БастрыкинПредседатель Следственного Комитета России Александр БастрыкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин попал в санкционный список Великобритании «по делу Магнитского».

Теперь главе СК РФ запрещен въезд на территории Британии, а также введение какого-либо бизнеса в стране. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря текущего года.

Как писал сайт kp.ru, всего в санкционный список, опубликованный на сайте правительства Великобритании, попали 25 российских гражданина. Среди них заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и замглавы МВД РФ Алексей Аничин.

В посольстве России в Великобритании введение персональных санкций против российских граждан назвали недружественным шагом со стороны Лондона, вызывающие возмущение. Кроме того в диппредставительстве отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги «в связи с недружественным решением» британской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Вину всегда признать успеем": Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
В мире число зараженных коронавирусом превысило 11,3 миллиона
США поприветствовали режим санкций Великобритании
«Россия утратила доверие к США»: Рябков рассказал о переговорах по Договору открытого неба
Лондон ввел санкции против Александра Бастрыкина
В России создали систему отслеживания контактов больных коронавирусом
Международные олимпиады для школьников ушли в Сеть
На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело о двойном гражданстве
Американским выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов
Экс-девелопер Полонский подрался со своим обманутым дольщиком
Сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет, рассказали в Минтруде
Посольство России в Британии не исключило ответа на принятие «санкции Магнитского»
148 млрд рублей: озвучена сумма ущерба от ЧП в Норильске
Израиль снова закрывает бары и спортзалы из-за коронавируса
Расследование по делу Михаила Ефремова завершено
Дарданеллы закрыли для судов из-за мощного лесного пожара в Турции
Михаилу Ефремову предъявили обвинение
Замминистра науки Лукашевич арестован по делу о мошенничестве
МИД Британии обнародовал санкционный список россиян по делу Магнитского
Иголки в купленной клубнике напугали австралийцев
Новый танк «Армата» готовят к продаже за границу
Назван регион с самими высокими пенсиями в России
"Полстакана - и все проблемы": вирусолог рассказал, чем можно победить бубонную чуму
«Кирилл очень устал от судов»: Серебренников не собирается обжаловать приговор
Страховщикам могут разрешить повышать тарифы ОСАГО на 10 процентов
По стопам Эскобара: самолет с тонной кокаина загорелся при посадке в Мексике