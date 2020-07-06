Лондон ввел санкции против Александра Бастрыкина
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин попал в санкционный список Великобритании «по делу Магнитского».
Теперь главе СК РФ запрещен въезд на территории Британии, а также введение какого-либо бизнеса в стране. Ограничительные меры будут действовать до 31 декабря текущего года.
Как писал сайт kp.ru, всего в санкционный список, опубликованный на сайте правительства Великобритании, попали 25 российских гражданина. Среди них заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и замглавы МВД РФ Алексей Аничин.
В посольстве России в Великобритании введение персональных санкций против российских граждан назвали недружественным шагом со стороны Лондона, вызывающие возмущение. Кроме того в диппредставительстве отметили, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги «в связи с недружественным решением» британской стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU