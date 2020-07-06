2020-07-06T23:00:23+03:00
Политика

США поприветствовали режим санкций Великобритании

В «черный список» Британии попали 25 российских граждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США поприветствовали режим санкций ВеликобританииСША поприветствовали режим санкций ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон приветствует независимый режим персональных санкций Великобритании по делу Магнитского. Об этом сообщил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«США приветствуют недавно установленный в Великобритании режим глобальных санкций в отношении прав человека, который усиливает борьбу с нарушениями прав человека во всем мире», заявил глава Минфина США.

Мнучин назвал санкции «важными инструментами», которые «жизненно необходимы для привлечения к ответственности недобросовестных игроков».

Госсекретаря США Майк Помпео считает, что новые санкции символизирует «начало новой эры санкционной политики Великобритании и сотрудничества двух демократий».По его словам, «новые возможности Великобритании дополнят усилия Соединенных Штатов и Канады».

Как сообщал сайт kp.ru, в новый санкционный список Британии попали 25 российских граждан. Среди них председатель СК РФ России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, а также замглавы МВД РФ Алексей Аничин. Ограничения будут действовать до конца текущего года. Посольство России в Великобритании уже сообщило, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги «в связи с недружественным решением» британской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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