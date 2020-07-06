2020-07-06T23:08:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В мире число зараженных коронавирусом превысило 11,3 миллиона

За время распространения болезни скончались свыше 532 тысяч пациентов
Юлия КЕКОВА
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В мире число зараженных коронавирусом превысило 11,3 миллионаВ мире число зараженных коронавирусом превысило 11,3 миллионаФото: REUTERS
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Общее число случаев заражения людей коронавирусом нового тип в мире увеличилось до 11 327 790 человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За минувшие сутки covid-19 заразились на планете 202 545 человек, умерли - 4 134 пациента. Тем временем, общее количество летальных случаев возросло до 532 340.

Больше всего случаев инфицирования граждан врачи зарегистрировали на территории Северной и Южной Америки - 5 820 840 и Европе - 2 791 160.

ИСТОЧНИК KP.RU

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