"Вину всегда признать успеем": Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера

6 Июль 2020 2020-07-06T23:21:33+03:00

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что уже собрал достаточно материалов. доказывающих невиновность актера. Из-за этого он убедил своего подопечного на время воздержаться от признания вины.

- Основная задача адвоката заключается в том, чтобы собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности, - сказал Пашаев в интервью телеканалу "Россия-24". - Я с ним разговаривал и убеждал подождать - вину всегда признать успеем".

Также по словам звездного адвоката, теперь дело суда - дать оценку собранных доказательств. Он пояснил, что в в случае, если в суде доказательства посчитают необоснованными - "конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения".

ИСТОЧНИК KP.RU