"Вину всегда признать успеем": Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера

6 Июль 2020 2020-07-06T23:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что уже собрал достаточно материалов. доказывающих невиновность актера. Из-за этого он убедил своего подопечного на время воздержаться от признания вины.

- Основная задача адвоката заключается в том, чтобы собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности, - сказал Пашаев в интервью телеканалу "Россия-24". - Я с ним разговаривал и убеждал подождать - вину всегда признать успеем".

Также по словам звездного адвоката, теперь дело суда - дать оценку собранных доказательств. Он пояснил, что в в случае, если в суде доказательства посчитают необоснованными - "конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения".

Ранее сайт kp.ru писал, что следователи завершили предварительное расследование по делу о ДТП с участием Ефремова, в результате которого погиб человек. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а в его машине нашли следы постороннего человека. Накануне звезда кинокартин отказался признать свою вину в смертельном ДТП, хотя раньше признавался и каялся, что виноват в столкновении именно он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обычно это означает, что расследование завершено»: адвокат прокомментировал предъявление обвинения Михаилу Ефремову

Актеру, который сел за руль пьяным и устроил смертельную аварию, грозит от 5 до 12 лет колонии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU