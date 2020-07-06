2020-07-06T23:34:43+03:00
Звезды

"Вину всегда признать успеем": Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера

Эльман Пашаев заявил, что теперь дело суда - дать оценку собранных доказательств [видео]
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что уже собрал достаточно материалов. доказывающих невиновность актера. Из-за этого он убедил своего подопечного на время воздержаться от признания вины.

- Основная задача адвоката заключается в том, чтобы собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности, - сказал Пашаев в интервью телеканалу "Россия-24". - Я с ним разговаривал и убеждал подождать - вину всегда признать успеем".

Также по словам звездного адвоката, теперь дело суда - дать оценку собранных доказательств. Он пояснил, что в в случае, если в суде доказательства посчитают необоснованными - "конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения".

Ранее сайт kp.ru писал, что следователи завершили предварительное расследование по делу о ДТП с участием Ефремова, в результате которого погиб человек. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а в его машине нашли следы постороннего человека. Накануне звезда кинокартин отказался признать свою вину в смертельном ДТП, хотя раньше признавался и каялся, что виноват в столкновении именно он.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обычно это означает, что расследование завершено»: адвокат прокомментировал предъявление обвинения Михаилу Ефремову

Актеру, который сел за руль пьяным и устроил смертельную аварию, грозит от 5 до 12 лет колонии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Вину всегда признать успеем": Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера
В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
В мире число зараженных коронавирусом превысило 11,3 миллиона
США поприветствовали режим санкций Великобритании
«Россия утратила доверие к США»: Рябков рассказал о переговорах по Договору открытого неба
Лондон ввел санкции против Александра Бастрыкина
В России создали систему отслеживания контактов больных коронавирусом
Международные олимпиады для школьников ушли в Сеть
На издателя «Медиазоны» Верзилова завели уголовное дело о двойном гражданстве
Американским выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов
Экс-девелопер Полонский подрался со своим обманутым дольщиком
Сколько семей получили выплаты на детей до 16 лет, рассказали в Минтруде
Посольство России в Британии не исключило ответа на принятие «санкции Магнитского»
148 млрд рублей: озвучена сумма ущерба от ЧП в Норильске
Израиль снова закрывает бары и спортзалы из-за коронавируса
Расследование по делу Михаила Ефремова завершено
Дарданеллы закрыли для судов из-за мощного лесного пожара в Турции
Михаилу Ефремову предъявили обвинение
Замминистра науки Лукашевич арестован по делу о мошенничестве
МИД Британии обнародовал санкционный список россиян по делу Магнитского
Иголки в купленной клубнике напугали австралийцев
Новый танк «Армата» готовят к продаже за границу
Назван регион с самими высокими пенсиями в России
"Полстакана - и все проблемы": вирусолог рассказал, чем можно победить бубонную чуму
«Кирилл очень устал от судов»: Серебренников не собирается обжаловать приговор
Страховщикам могут разрешить повышать тарифы ОСАГО на 10 процентов
По стопам Эскобара: самолет с тонной кокаина загорелся при посадке в Мексике