2020-07-07T00:49:51+03:00
Политика

КНДР отказались вести переговоры с США

Юлия КЕКОВА
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В КНДР заявили, что пока не собирается вести переговоры с США. Такое заявление сделал руководитель департамента США МИД народно-демократической республики Квон Чон Гын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

- Еще раз ясно заявляем: мы не намерены сидеть за одним столом с США, - говорится в заявлении.

До этого момент первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи из-за сообщений о возможном проведении саммита с Соединенных Штатах заявила, что Пхеньян на данный момент не нуждается в переговорах с американскими представителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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