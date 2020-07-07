Назначена предварительная дата возобновления сезона НХЛ

7 Июль 2020 2020-07-07T02:36:59+03:00

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) достигли договоренности о предварительной дате возобновления сезона.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, матчи отборочного раунда Кубка Стэнли стартуют 1 августа.

В связи с предварительным соглашением НХЛ и NHLPA были установлены следующие важные даты:

13 июля - начало официальных тренировочных сборов для спортсменов;

26 июля - игроки клубов прибудут в города, которые будут принимать матчи плей-офф;

1 августа - старт матчей отборочного раунда.

Напомним, НХЛ в марте 2020 года сообщила о приостановке регулярного сезона в связи с распространением коронавируса в мире. Такое решение было принято после консультаций с медицинскими экспертами, а также на фоне приостановки сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

ИСТОЧНИК KP.RU