Назначена предварительная дата возобновления сезона НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) достигли договоренности о предварительной дате возобновления сезона.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, матчи отборочного раунда Кубка Стэнли стартуют 1 августа.
В связи с предварительным соглашением НХЛ и NHLPA были установлены следующие важные даты:
13 июля - начало официальных тренировочных сборов для спортсменов;
26 июля - игроки клубов прибудут в города, которые будут принимать матчи плей-офф;
1 августа - старт матчей отборочного раунда.
Напомним, НХЛ в марте 2020 года сообщила о приостановке регулярного сезона в связи с распространением коронавируса в мире. Такое решение было принято после консультаций с медицинскими экспертами, а также на фоне приостановки сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ИСТОЧНИК KP.RU