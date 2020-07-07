2020-07-07T02:24:09+03:00
Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

Законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года
Юлия КЕКОВА
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В России могут смягчить правила продажи алкоголяВ России могут смягчить правила продажи алкоголяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России могут измениться правила розничной торговли алкогольной продукции.

Сообщается, что по новым нормам изменения в законе будут носить смягчающий характер. Так, планируется разрешить торговлю спиртным рядом с медучреждениями, сообщили "Известиям" источники, близкие к разработке инициативы.

Отмечается, что законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит на рассмотрение в Госдуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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