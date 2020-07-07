В России могут смягчить правила продажи алкоголя
Законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года
В России могут смягчить правила продажи алкоголяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России могут измениться правила розничной торговли алкогольной продукции.
Сообщается, что по новым нормам изменения в законе будут носить смягчающий характер. Так, планируется разрешить торговлю спиртным рядом с медучреждениями, сообщили "Известиям" источники, близкие к разработке инициативы.
Отмечается, что законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит на рассмотрение в Госдуму.
ИСТОЧНИК KP.RU