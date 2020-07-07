2020-07-07T03:29:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В России разработали систему для отслеживания контактов больных коронавирусом

По геопозиции система способна выявить других людей, с которыми у инфицированного были контакты в последние 14 дней
Юлия КЕКОВА
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В России разработали систему для отслеживания контактов больных коронавирусомВ России разработали систему для отслеживания контактов больных коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Минкомсвязи сообщили о разработке системы отслеживания контактов больных коронавирусом.

Сообщается, что для этого будут использоваться данные сотовых операторов о геолокации мобильного телефона инфицированного.

- Формируются специальные списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 после общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в оперативные штабы, - говорится в документе ведомства.

Также отмечается, что специализированные алгоритмы позволят выявить по геопозиции и данным операторов других людей, с которыми у инфицированного были постоянные контакты в последние две недели.

Благодаря этому система сможет оповещать о факте контакта с зараженным cpvid-19. В рассылке кроме этого будет содержаться информация о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а данные о контактировавших с больными коронавирусом будут передаваться в оперативные штабы регионов.

Ранее сообщалось, что соответствующее поручение о создании отслеживающей системы дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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