Россиян предупредили о смерчах и засухе

7 Июль 2020 2020-07-07T04:00:09+03:00

Специалисты рассказали, где будет опасней всего

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Лето 2020 года обещает быть не таким простым - сильная жара на территории страны, в частности и на Черноморском побережье существует угроза образования смерчей. Об этом говорится в прогнозе на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Одним из факторами для образованию смерчей являются прогретая вода Черного моря и среднесуточная температура воздуха выше отметки в 27 градусов.

Риск угрозы велик рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, какая будет погода на текущей неделе. Синоптики прогнозируют аномальную жару - отметка столбика термометра будет зашкаливать в нескольких регионах.

Так, например, в Волгоградской области ожидается до +42 градусов, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до +38, а в Москве до +32 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU