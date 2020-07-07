2020-07-07T04:08:55+03:00
Общество

Более 42 тысяч россиян за полгода признаны банкротами

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель банкротства граждан вырос
Юлия КЕКОВА
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Более 42 тысяч россиян за полгода признаны банкротамиБолее 42 тысяч россиян за полгода признаны банкротамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По итогам первых шести месяцев 2020 года суды признали несостоятельными 42,7 тысяч россиян.

Сообщается, что в это число вошли и индивидуальные предприниматели. По данным из единого реестра «Федресурс», показатель банкротства в России на 47,2% больше показателей аналогичного периода прошлого года, пишут "Известия".

Всего во втором квартале обанкротились 20,4 тысяч человек, или на 29,6% больше, чем годом ранее. Однако в первом квартале было отслежено замедление роста числа несостоятельных россиян.

Как пояснил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин, на такие показатели повлияло то, что суды с конца марта и до середины мая рассматривали меньше дел о несостоятельности физических и юридических лиц, чем обычно.

Среди "лидеров-регионов" Москва, Московская и Самарская области. В целом по стране за полугодие определено 29 новых банкротов на 100 тысяч населения против 20 в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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