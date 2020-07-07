7 Июль 2020 2020-07-07T05:40:04+03:00

Женщина впала в кому и умерла после того, как ее лизнула кошка Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

80-летняя жительница австралийского города Мельбурн умерла после того, как ее поцарапала и лизнула кошка. О

Сообщается, что в теле пожилой женщины было специалисты обнаружили бактерию pasteurella multocida, которая способна вызвать бактериальный менингит, который в критических случаях проявляется как воспаление оболочек головного и спинного мозга. До этого момента пенсионерка провела в коме девять дней, после чего ее все же отключили от системы жизнеобеспечения, пишет Herald Sun.

по словам директора по инфекционным заболеваниям одной из местных больниц Линдси Грейсон, что хозяева не должны позволять своим кошкам зализывать открытые раны. Также желательно вовсе избегать кошек людям с нарушениями иммунной системы. К слову, почти половина котов способны в определенные периоды своей жизни становиться переносчиками бактерий bartonella henselae.

ИСТОЧНИК KP.RU