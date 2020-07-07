2020-07-07T06:11:04+03:00
Здоровье

Как спасти обгоревшую на солнце кожу: советы дерматолога

Врач напомнила о том, что нельзя самостоятельно удалять появившиеся шелушения
Юлия КЕКОВА
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Как спасти обгоревшую на солнце кожу: советы дерматологаКак спасти обгоревшую на солнце кожу: советы дерматологаФото: Евгения ГУСЕВА
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Лето 2020 года обещает быть жарким. Многие уже открыли купальный сезон и успели сгореть на солнце. Врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала о способах спасти обгоревшую кожу.

- Прежде всего стоит умыться прохладной водой, чтобы убрать излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем, - рассказала специалист в беседе с радио Sputnik.

Также врач объяснила, что средства по уходу за кожей лучше всего покупать в аптеке. Они должны быть нежирными и с содержанием бепантена или других успокаивающих ингредиентов. Воздержаться, по мнению Жабоевой, стоит от спиртосодержащих и масляных продукты.

Если же у человека нет возможности приобрести нужный крем, тогда его легко можно заменить кисломолочным продуктом, например, сливками или сметаной.

Чтобы не допустить появления пигментных пятен на лице от солнечных лучей лучше всего нанести на кожу крем от загара. Его также можно использовать в том случае, если лицо уже обгорело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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