2020-07-07T06:44:38+03:00
В мире

В Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Алексей Резников считает такую меру беспрецедентной
Юлия КЕКОВА
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В Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕВ Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕФото: REUTERS
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В Киеве власти рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ. Об заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, на данный момент этот вопрос пока изучается и прорабатывается.

- Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, что они могут вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но чисто формально, юридически это возможно, - цитирует его в эфире телеканала ICTV Интерфакс-Украина.

К слову, сам Резников не исключает вариант, что "возможно, та сторона уже и готова была бы согласиться".

Идея о миротворцах в Донбассе была озвучена еще в 2017 году. Тогда проссийский лидер Владимир Путин предложил отправить охранную миссию ООН на линию соприкосновения между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и ВСУ с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже Киев настаивал на размещении миротворцев в самих республиках вплоть до границы с Россией.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили диагностировал "отсутствие на Украине государства". Также он признал превосходство России над Незалежной, причем в той сфере, за которую на Украине отвечает именно он – в области реформ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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