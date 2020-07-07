В Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
В Киеве власти рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ. Об заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.
По его словам, на данный момент этот вопрос пока изучается и прорабатывается.
- Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, что они могут вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но чисто формально, юридически это возможно, - цитирует его в эфире телеканала ICTV Интерфакс-Украина.
К слову, сам Резников не исключает вариант, что "возможно, та сторона уже и готова была бы согласиться".
Идея о миротворцах в Донбассе была озвучена еще в 2017 году. Тогда проссийский лидер Владимир Путин предложил отправить охранную миссию ООН на линию соприкосновения между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и ВСУ с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Позже Киев настаивал на размещении миротворцев в самих республиках вплоть до границы с Россией.
Ранее сообщалось, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили диагностировал "отсутствие на Украине государства". Также он признал превосходство России над Незалежной, причем в той сфере, за которую на Украине отвечает именно он – в области реформ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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