Последние новости на утро 7 июля 2020: Врачи рассказали, как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса

7 Июль 2020 2020-07-07T08:33:00+03:00

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Последние новости на утро 7 июля 2020 года: В Сеченовском университете рассказали о состоянии добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса. Сообщается, что у них уже проявилась реакция на препарат, которая продержалась менее суток. Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук добавила, что все испытуемые чувствуют себя хорошо, жалоб нет. Клинические испытания сыворотки от covid-19 начались в университете еще в середине июня.

Более 42,7 тысячи россиян признаны банкротами всего за шесть месяцев 2020 года. В это число вошли и обычные граждане, и индивидуальные предприниматели. Показатель банкротства в России на 47,2% больше данных аналогичного периода прошлого года.

В России могут смягчить правила продажи алкоголя. По новым нормам изменения в законе будут носить смягчающий характер. Так, планируется разрешить торговлю спиртным рядом с медучреждениями. Законопроект будет внесен в правительство в третьем квартале этого года, после чего поступит на рассмотрение в Госдуму.

Стала известна возможная дата возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Благодаря соглашению между НХЛ и NHLPA были предварительно установлены следующие важные даты: 13 июля - начало официальных тренировочных сборов для спортсменов; 26 июля - игроки клубов прибудут в города, которые будут принимать матчи плей-офф; 1 августа - старт матчей отборочного раунда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785638" frameborder="0"></iframe> 18 российским добровольцам введена вакцина от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU