В ООН назвали два сценария глобальных последствий пандемии коронавируса
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил о двух возможных сценариях глобальных последствия пандемии коронавирусной инфекции в мире: оптимистическом и пессимистическом. Прогнозы специалисты опубликовало издание Aftonbladet.
По первому сценарию все государства, в том числе и развивающиеся, смогут эффективно преодолеть кризис и в течение девяти месяцев создадут вакцину от инфекции, которая будет доступна всему населению планеты.
- Если все произойдет именно так, то экономика начнет поэтапно восстанавливаться. Через два-три года мир вернется к нормальной жизни, - отметил Антониу Гутерреш.
Согласно пессимистическому прогнозу, распространение коронавируса продолжится, оказывая негативное влияние на эпидемиологическую и экономическую ситуацию в развивающихся государствах, а на фоне сильной конкуренции вакцину от заболевания смогут получить только самые развитые страны. Генсек ООН отметил, что в таком случае в мире резко возрастут сегрегация, популизм и ксенофобия.
- Каждое государства будет действовать самостоятельно, исходя лишь из своих интересов, либо в так называемых коалициях, желающих сотрудничать лишь по некоторым конкретным задачам, - добавил генеральный секретарь организации.
По мнению Антониу Гутерреша, такое развитие событий может привести мир к глобальной депрессии, которая продлится не менее пяти лет. Специалист подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, по какому из данных сценариев движется мир.
Тем временем, многие государства активно разрабатываю вакцину от коронавирусной инфекции. В России добровольцы испытали прививку в Сеченовском университете, у них проявилась реакция на препарат, которая держалась не более суток. Сейчас все испытуемые чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU
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