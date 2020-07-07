Японский экономист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии

7 Июль 2020 2020-07-07T08:07:47+03:00

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Российскую экономику нередко критикуют эксперты за излишнюю зависимость от «нефтяной иглы», но на самом деле у страны есть и иные мощные производственные потенциалы. Устойчивость российского экономики при пандемии коронавирусной инфекции доказывает это, считает экономист из Японии Юсукэ Оцубо, чьи слова цитирует издание JB Press.

«Закаленная» борьбой с санкциями со стороны Запада, экономика России проявила большую способность к сопротивлению по отношению к последствиям эпидемии и экономического кризиса. По словам японского финансиста, издержки из-за ограничений, введенных властями во время пандемии, и резкое падение цен на нефтяные ресурсы не смогли нанести ей удар такой мощности, какую все ожидали.

- Падение мировых цен на нефть значительно затормозило развитие экономики РФ, но если мы изучим макроэкономические показатели страны во время пандемии, то заметим, что "корона-шок" оказался для российской экономической деятельности не таким уж и страшным, - подчеркнул Юсукэ Оцубо.

По мнению экономиста, Россия обладает продвинутыми технологиями по преодолению кризисных ситуаций, которые сформировали за предыдущие годы. Высокую устойчивость российского экономики во время эпидемии отмечают также и инвесторы из США и Европы. При этом специалисты считают, что в арсенале у российского руководства осталось еще немало результативных мер для экономического развития.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты рассказали о трех возможных сценариях по курсу российской валюты до конца текущего года. Экономический кризис в мире, падение цен на нефть и пандемия серьезно сказались на рубле, считают экономисты.

ИСТОЧНИК KP.RU