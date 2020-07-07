Стоматологи назвали неожиданное последствие коронавируса

7 Июль 2020 2020-07-07T08:19:13+03:00

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Стоматологи и ученые назвали еще одно неожиданное свойство коронавирусной инфекции: заболеванием способно вызывать воспалительные процессы в ротовой полости инфицированного. Так, врачи из Бразилии заметили язвы и бляшки, а также трещины во рту зараженного пожилого пациента, сообщает издание «Известия».

Врачи пришли к выводу что новообразования и воспаления в ротовой полости больного являются признаками вторичного поражения, которые появились на фоне системного ухудшения здоровья пациента из-за коронавируса.

Ученые также отметили такие последствия и признаки коронавирусной инфекции, как расстройство вкуса, точечные кровоизлияния, кандидоз, травматические язвы и другие вторичные поражения языка и слизистых.

Глава кафедры терапевтической стоматологии МГМУ Ирина Макеева отметила, что инфицированные коронавирусной инфекцией пациента, страдающие от сахарного диабета, часто жалуются на сильную сухость во рту, однако этот симптом может быть последствием не коронавируса, а приема некоторых лекарств для лечения инфекции.

Ранее сайт kp.ru писал, что врач назвал возраст, с которого люди чаще тяжело болеют коронавирусом, а также напомнил, что отдельными факторами риска, на которые уже давно обратили внимание медики, служат лишний вес и сопутствующие болезни: сердечно-сосудистые, диабет, онкологические, хронические болезни органов дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU