Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса

7 Июль 2020 2020-07-07T08:38:40+03:00

Политическая организация выступила за признание республики и включение ее в состав РФ

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Российская политическая партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, представила свою предвыборную кампанию, в которой предложила провести референдум по немедленному признанию и включению в состав Российской Федерации самопровозглашенных Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Приднестровья

Кроме того, партия призвала к присоединению к России после соответствующего референдума Абхазии и Южной Осетии в качестве субъектов государства, а также построению полноценного Союзного Государства между РФ и Белоруссией. По мнению членов партии, двум странам необходимо сформировать общие органы государственной власти, бюджет и сделать рубль единой валютой.

Авторы предвыборной программы предложили также закрепить за работающими пенсионерами России права на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими, устранить ЕГЭ для школьников, увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях страны и гарантировать рабочие места для бюджетных выпускников вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU