Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности актера

7 Июль 2020 2020-07-07T08:53:54+03:00

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Адвокат российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что уже собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного и смог убедить актера пока что не признавать свою вину в случившемся.

- Главная цель адвоката состоит в том, чтобы собирать доказательства. Именно этим я и занимался и уже смог собрать достаточно материалов, которые доказывают невиновность Михаила Ефремова. Я разговаривал с ним и убеди немного подождать – мы всегда успеем признать вину, - заявил Эльман Пашаев в интервью телевизионному каналу "Россия-24".

Звездный правозащитник отметил, что теперь дело суда – это дать правомерную оценку собранным доказательствам. Если суд признает материалы адвоката необоснованными и не доказывающими невиновность актера, то, как сообщил Пашаев, «мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения».

Эльман Пашаев также напомнил, что во время аварии на Смоленской площади в российской столице актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому сам момент аварии не помнит и помнить не может.

- Вы же знаете, он был сильно пьян, - подчеркнул правозащитник.

Напомним, что сотрудники следственных органов уже завершили предварительное расследование по делу. Против Ефремова возбуждено уголовное дело за нарушение лицом в состоянии алкогольного опьянения ПДД и эксплуатации транспорта, которые по неосторожности повлекли смерть другого человека. По закону по данной статье ему грозил до 12 лет тюремного срока. Актер также проходит свидетелем по делу о наркотиках.

Недавно кинозвезда отказался признавать свою вину в содеянном, хотя до этого признавался на камеру и утверждал, что в смертельной аварии виноват именно он.

ИСТОЧНИК KP.RU