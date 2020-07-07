2020-07-07T08:54:40+03:00
Политика

В «Трезвой России» и Госдуме оценили послабление для продажи алкоголя

Минпромторг готовит документ, который разрешит продажу спиртного рядом с медучреждениями
Елена АКИМОВА
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Минпромторг планирует упростить правила продажи алкоголяМинпромторг планирует упростить правила продажи алкоголяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В «Трезвой России» оценили послабления, которые предлагает внести Минпромторг в правила продажи спиртного. Министерство настаивает на возможности разрешить торговлю алкоголем рядом с медицинскими учреждениям. А еще передать эти вопросы в ведение региональных властей.

- Идея мне понятна. Ведь то или иное учреждение не всегда попадает под классическое определение социального объекта…Думаю, что если субъекты получат такие полномочия, то они смогут урегулировать и такие проблемные вопросы, — заявил «Известиям» член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Руслан Хамзаев.

В организации видят проблемную сторону инициативы – региональные чиновники могут злоупотреблять своими полномочиями. Чтобы оценить все плюсы и минусы проекта, в «Трезвой России» планируют провести по нему нулевые чтения, чтобы определиться со своей позицией.

А вот в Госдуме к инициативе министерства отнеслись резко скептически. Депутаты уверены, что регионам нельзя разрешать самостоятельно принимать решения по данному вопросу. Так как это поспособствует тому, что население начнет больше потреблять спиртного.

- Будут созданы дополнительные условия для продажи алкоголя. Тем более если речь может идти о социальных учреждениях, где люди будут проходить лечение, — пояснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что Минпромторг готовит документ, который упростит правила продажи спиртного. Если поправки в ст. 16 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» будут приняты, то алкоголь разрешат продавать рядом с медицинскими учреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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