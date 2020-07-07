2020-07-07T09:17:30+03:00
В мире

Ученые обнаружили новые симптомы у детей с коронавирусом

Исследователи призывают ВОЗ дополнить официальный список симптомов заболевания для несовершеннолетних пациентов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Британии ученые выявили общий симптом у детей с Covid-19В Британии ученые выявили общий симптом у детей с Covid-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ученые из британской больницы Грейт-Ормонд-Стрит заявили, что нашли новый симптом у детей с коронавирусом. Они проверили 27 пациентов моложе 18 лет, у четырех из них помимо уже известных симптомов (температура, кашель), была постоянная головная боль. При этом все дети из указанной группы ранее не имели хронических заболеваний.

- У детей с COVID-19 могут появиться новые неврологические симптомы, включающие поражение центральной и периферической нервной системы, изменения селезенки при отсутствии респираторных симптомов,- сказано в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology.

У этих четырех юных пациентов диагностировали энцефалопатию, то есть органическое поражение головного мозга. Это может привести к снижению умственных способностей и быстрой утомляемости при выполнении интеллектуальных заданий. Ученые обнаружили снижение рефлексов у детей и мышечную слабость.

Медикам удалось справиться с болезнью, у всех четырех детей на фоне лечения было улучшение, два ребенка выздоровели полностью.

Британцы призывают ВОЗ включить выраженный неврологический синдром в список симптомов коронавируса.

Наиболее опасным считается Синдром Кавасаки, когда на фоне заражения у детей появляется воспаление сразу нескольких внутренних органов. В США и Европе уже зарегистрированы смерти среди юных пациентов с Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждый пятый житель России заявил о значительном падении дохода во время пандемии
В Якутии откроют заповедник «Медвежьи острова»
Три четверти людей, живущих с коронавирусными больными, могут вырабатывать «тихий» иммунитет
Росстат назвал регионы, где чаще обращаются к кадровые агентства
Онищенко заявил, что осенью коронавирус вернется, но "вводить блокировку повторно нельзя"
Кофе уступил чаю в предпочтениях россиян
В США планируют запретить TikTok "из-за угрозы нацбезопасности"
Пушков ответил на заявление украинского главкома о войне с Россией
Ученые обнаружили новые симптомы у детей с коронавирусом
В «Трезвой России» и Госдуме оценили послабление для продажи алкоголя
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности актера
Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса
Стоматологи назвали неожиданное последствие коронавируса
Японский экономист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии
Кабмин поддержал запрет российским послам иметь иностранное гражданство
В ООН назвали два сценария глобальных последствий пандемии коронавируса
Последние новости на утро 7 июля 2020: Врачи рассказали, как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую работу на "удаленке" в России с доходом в 250 тысяч
В Киеве рассматривают возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ